В магазин высокой пляжной моды Florida Beach, расположенный в «Крокус Сити Молл», поступила коллекция бренда класса luxe Beach Bunny, сообщает компания.

Бутик Florida Beach предлагает посетительницам несколько десятков моделей купальников именитого бренда, а также пляжные полотенца, сарафаны, туники, комбинезоны, шляпки и пляжные аксессуары.

В нынешнем сезоне дизайнеры Beach Bunny сделали акцент на атласный и металлический блеск, необычную фактуру ткани и эффектный декор. В коллекции есть трендовые купальники с мини-рукавом, купальник-бандо с оголенными плечами и пелериной, модели, украшенные декоративными цепями.

Florida Beach – официальный поставщик купальных костюмов марок Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L'Space, Maaji.

Фотографии предоставлены компанией.