Итальянский бутик-городок Fidenza Village, расположенный в окрестностях Милана и Болоньи, за уходящий год расширил свою территорию и число представляемых брендов, сообщается в пресс-релизе компании.

На новых 3 500 кв. м бутик-городка расположились 20 новых магазинов и эксклюзивная лаунж-зона Сoncierge. К уже имеющимся в Fidenza Village бутикам добавились известные международные и итальянские бренды, такие как: DSquared2, New Balance, Moleskin, Jil Sander, Nike Factory Store, P.A.R.O.S.H., Liu Jo Uomo, Mandarina Duck, K-Way, Luisa Spagnoli, Pretty Ballerinas, Le Silla. Кроме того, к услугам гостей предлагается обновленная миланской архитектурной студией Vudafieri Saverino Partners парковочная зона.

Произошли изменения и в гастрономических предложениях Fidenza Village. К уже зарекомендовавшим себя ресторанам Parmamenù и Barlumeria с богатым меню местных вин добавился новый Villano — результат сотрудничества Vudafieri Saverino Partners и Piaceri d’Italia.

Другим сюрпризом для гостей бутик-городка станет световое шоу Sound of Lights, которое будет проходить в Fidenza Village с 26 декабря по 8 января. Каждое шоу будет проходить под музыку, сочиненную специально для бутик-городка всемирно известным композитором Давиде Росси — обладателем трех наград «Грэмми» за песню Viva la Vida для Coldplay. Музыка записана при непосредственном участии известной звукозаписывающей компании Operà Music. Гости Fidenza Village смогут наслаждаться шоу Sound of Lights каждый день в 17–00, 18–00 и 19–00.

«Увлекательный шоппинг, впечатляющие развлечения и исключительное внимание ко всем гостям позволили нам сделать качественный шаг в развитии региона, — отмечает Джузеппе Сервидори. — Мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим преобразование Fidenza Village. Как и регион Эмилия-Романья, бутик-городок должен стать настоящим символом традиционной итальянской культуры. Это главный приоритет и направление его развития».

Fidenza Village, один из 11 аутлетов сети Value Retail, расположенный в 60 минутах езды от Милана или Болоньи. Сервисы, предлагаемые аутлетом, включают в себя комплекс услуг Shopping Express®, в который входят обслуживание по прибытию в Милан, туристический информационный центр, помощь с покупками и багажом, трансфер и личного консультанта для шоппинга.

Фотографии предоставлены компанией.