В рамках весенней кампании Fashion meets Art бутик-городок Las Rozas Village презентует сразу два проекта для поддержки творческих инициатив и инноваций в сферах моды и искусства, сообщает пресс-служба Chic Outlet Shopping.

Кампания Fashion meets Art в Las Rozas Village представит две интерпретации диалога моды и искусства. Известный испанский художник, фотограф и арт-директор Эрнесто Артильо создаст в рамках весенней кампании десять работ, признанных отразить концепцию брендов, представленных в бутик-городке: «Превращение предметов бренда в один объект, воплощающий все ценности, заложенные при создании той или иной коллекции, даст возможность донести до покупателей, что именно привносит бренд и его продукция в нашу жизнь». Adolfo Domínguez, El Ganso, Escada, Hackett и Versace – бутики, в витринах которых посетили Las Rozas Village смогут найти произведения, созданные художником.

Эрнесто Артильо неоднократно сотрудничал с представителями мира моды. Многолетний опыт и талант позволяют Эрнесто создавать оригинальные работы, лаконично сочетающие в себе фотографию, модные тенденции и цветовую гармонию. Сам художник называет себя «Мастером визуализации». Благодаря сотрудничеству с Las Rozas Village у него появилась возможность увидеть, «как его произведения влияют на людей и понять, кто мы такие; как мы выбираем объекты, которые должны быть выбраны».

Второй интерпретацией диалога между модой и искусством станет выставка «Путешествие сквозь моду». В Las Rozas Village будут представлены репродукции произведений из постоянной экспозиции музея Тиссена-Борнемиса в Мадриде. Выставка проведет гостей бутик-городка сквозь историю моды, во время путешествия они увидят произведения искусства разных эпох, начиная от шедевров XV века и заканчивая работами в стиле Авангард. Оригинальный формат выставки – Art & Shopping – был разработан специально для бутик-городка совместно со специалистами мадридского музея.

Las Rozas Village, расположенный в окрестностях Мадрида и La Roca Village, вблизи Барселоны – два из девяти европейских бутик-городков Chic Outlet Shopping компании Value Retail. Каждый из испанских бутик-городков включает в себя более 100 бутиков модной одежды и товаров для дома.

Chic Outlet Shopping ® - коллекция уникальных концептуальных бутик-городков, принадлежащих Value Retail, единственной компании, специализирующейся на шоппинг-направлениях класса люкс. Бутик-городки, расположенные в Европе и Китае, являются домом для ведущих модных и lifestyle брендов. Все они расположены в ближайшей доступности от самых посещаемых европейских городов: Лондона, Дублина, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Болоньи, Брюсселя, Антверпена, Франкфурта, Мюнхена, а также, городов Китая: Сучжо́у и Шанхая.

Фотографии предоставлены компанией.