|
|
Бутик высокой пляжной моды Florida Beach презентовал новинки весенне-летнего сезона
31.03.2017 11:28
Покупательницам Florida Beach в «Крокус Сити Молл» теперь доступна новая коллекция купальников Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L'Space и других брендов из США и Колумбии, сообщает компания.
Необычный для купальных костюмов декор в виде цепей можно увидеть сразу в нескольких моделях Beach Bunny. Купальник Ball and Chain имеет тонкую мягкую чашку. На спине лиф фиксируется привычной тонкой тесемкой, а вот вместо бретелей через шею у него – цепочки золотистого цвета. Бикини Ball and Chain украшены золотистыми кольцами по бокам, из которых расходятся тонкие цепи.
Еще одна эффектная модель купальника Beach Bunny – слитный купальник Got me in Chains с глубоким декольте и изящной шнуровкой.
Более лаконичные и спортивные экземпляры предлагают дизайнеры Vitamin A. К примеру, лиф в спортивном стиле с оригинальным кроем: вырез-капля по центру сформирован перекрестными бретелями, переходящими в завязки на шее. Еще одна модель из этой же серии – слитный однотонный купальник. Его минимализм уравновешивает глубокий треугольный вырез и разрезы на бедрах. Купальные костюмы Vitamin A на 70% состоят из переработанного нейлона.
Цвета благородных металлов уже несколько сезонов остаются в тренде. Эта тенденция также нашла отражение в новой коллекции Florida Beach.
Дизайнеры предлагают модели из тканей с атласным блеском лазурного, голубого и глубоких винных оттенков. Это своеобразная отсылка к ультрамодному «бельевому» стилю. Не обошлось и без черного кружева: этот декор украшает несколько моделей Beach Bunny.
Помимо купальных костюмов, в бутике Florida Beach представлены пляжные платья, аксессуары и одежда для серфинга.
Florida Beach – официальный поставщик купальных костюмов марок Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L'Space, Maaji.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте