Покупательницам Florida Beach в «Крокус Сити Молл» теперь доступна новая коллекция купальников Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L'Space и других брендов из США и Колумбии, сообщает компания.

Необычный для купальных костюмов декор в виде цепей можно увидеть сразу в нескольких моделях Beach Bunny. Купальник Ball and Chain имеет тонкую мягкую чашку. На спине лиф фиксируется привычной тонкой тесемкой, а вот вместо бретелей через шею у него – цепочки золотистого цвета. Бикини Ball and Chain украшены золотистыми кольцами по бокам, из которых расходятся тонкие цепи.

Еще одна эффектная модель купальника Beach Bunny – слитный купальник Got me in Chains с глубоким декольте и изящной шнуровкой.

Более лаконичные и спортивные экземпляры предлагают дизайнеры Vitamin A. К примеру, лиф в спортивном стиле с оригинальным кроем: вырез-капля по центру сформирован перекрестными бретелями, переходящими в завязки на шее. Еще одна модель из этой же серии – слитный однотонный купальник. Его минимализм уравновешивает глубокий треугольный вырез и разрезы на бедрах. Купальные костюмы Vitamin A на 70% состоят из переработанного нейлона.

Цвета благородных металлов уже несколько сезонов остаются в тренде. Эта тенденция также нашла отражение в новой коллекции Florida Beach.

Дизайнеры предлагают модели из тканей с атласным блеском лазурного, голубого и глубоких винных оттенков. Это своеобразная отсылка к ультрамодному «бельевому» стилю. Не обошлось и без черного кружева: этот декор украшает несколько моделей Beach Bunny.

Помимо купальных костюмов, в бутике Florida Beach представлены пляжные платья, аксессуары и одежда для серфинга.

Florida Beach – официальный поставщик купальных костюмов марок Beach Bunny, Vitamin A, Luli Fama, L'Space, Maaji.

Фотографии предоставлены компанией.