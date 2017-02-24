Bvlgari представил новую коллекцию аксессуаров в рамках миланской Недели моды

Презентация осенне-зимней коллекции аксессуаров состоялась 23 февраля в отеле Bvlgari в Милане, сообщается в пост-релизе компании.

В этот же вечер Bvlgari официально объявил о назначении Беллы Хадид послом аксессуарной линии.

Отличительными чертами коллекции Bvlgari сезона осень-зима 2017 стали звезды, горошек, графика, заклепки и многоцветные вспышки.

Гостями эксклюзивного ужина стали представители международной прессы, светские персонажи и модные тренд-сеттеры. Мероприятие посетили: посол Bvlgari по аксессуарам Белла Хадил, Лотти Мосс, Жасмин Сандерс, Кэролайн Вриланд, Элеонора Каризи, Винни Харлоу, Анна Кливленд, принцесса Лили цу Сайн Витгенштейн Берлебург, Кандела Новембре, Ксения Чумичева, Маргерита Миссони, Франческа Версаче, Карлотта Булгари, Джулио Беррути.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.