Итальянский ювелирный дом Bvlgari отпраздновал 25-ую ежегодную вечеринку Фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом в воскресенье, 26 февраля, в парке Западный Голливуд в Лос-Анджелесе, сообщается в пост-релизе компании.

Сэр Элтон Джон и Дэвид Ферниш принимали гостей на гала-вечере, где Bvlgari продал с аукциона колье Divas' Dream из 18-каратного белого золота с бриллиантовым паве, передав Фонду 75000 $. Две пары знаковых хронографов Bvlgari стали призами в голосовании и достались двум самым удачливым гостям, наиболее точно угадавшим победителей церемонии Оскар.

Постоскаровская вечеринка Фонда является самым известным и успешным мероприятием по сбору средств в Голливуде во время церемонии Оскар. За последние 24 года на этом ежегодном событии было собрано более 50 млн. долларов благодаря щедрости сторонников EJAF. Собранные средства помогают Фонду внести реальные изменения в жизни людей, подверженных риску или живущих с ВИЧ / СПИДом, в том числе помощь нуждающимся в срочной медицинской помощи на Карибах, инновационном лечении и профилактических программах в южной части Соединенных Штатов, а также национальных инициатив, направленных на решение проблем эпидемии ВИЧ / СПИДа в Соединенных Штатах и Канаде.

Среди гостей и сторонников было множество знаменитостей, надевших в этот вечер украшения и часы Bvlgari: Сэр Элтон Джон, Дэвид Ферниш, Жасмин Сандерс, Лотти Мосс, Джон Кортахарена, Жозефин Скривер, Кэролайн Вриланд, Гас Кенуорти, Мишель Докери,Тоби Хантингтон-Уайтли, Элис Ив, звезда YouTube Джоуи Грейсеффа, Рейчел Гриффитс, принцесса Лили цу Сайн Витгенштейн Берлебург, Пас Вега, Дэвид Джарр, Закари Куинто и Марджори Габелманн.

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.