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БВШД объявляет мартовский набор на интенсивы PRO
03.02.2017 09:28
Интенсивы PRO, которые стартуют в Британской высшей школе дизайна в марте, представлены шестью новыми программами, сообщается в пресс-релизе организации.
Программа «Сет-дизайн и предметный стайлинг» научит принципам создания концепций предметных съемок для глянцевых журналов, веб-сайтов и оформления торговых витрин. Слушатели узнают, как с помощью фотографии или инсталляции передать ценности бренда, его суть и историю.
Авторская программа Кати Бочавар «Дизайн и архитектура выставочных пространств» обучит навыкам работы с различными площадками, разработке концепций выставок и выставочных пространств, даст представление о тенденциях в современном выставочном дизайне и архитектурном планировании выставок.
Программа 3D Fashion познакомит с принципами визуализации идей в 3D пространстве и научит основам трехмерного моделирования. Курс предназначен для выпускников творческих ВУЗов, дизайнеров одежды, product-дизайнеров, а также тех, кто интересуется технологиями 3D при создании одежды и аксессуаров.
Программа «Декорирование интерьера» предназначена для тех, кто хочет научиться создавать эстетически привлекательную интерьерную среду и управлять различными пространствами с помощью приемов декорирования. Основной акцент будет сделан на декоративное оформление интерьера.
«Дизайн-мышление» - практикум по применению инструментов дизайн-мышления для создания инновационных продуктов и решения бизнес-задач. Программа рассчитана на специалистов, которые хотят освоить метод Design Thinking по методологии Стэнфордского университета.
«Бренд-менеджмент» - квинтэссенция практически полезных знаний и навыков о построении успешных брендов и продуктов, а также тактическом и стратегическом управлении ими для создания добавленной стоимости, роста продаж, увеличения капитала бренда и повышения стоимости бизнеса.
Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.
Иллюстрация предоставлена БВШД.
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