Интенсивы PRO, которые стартуют в Британской высшей школе дизайна в марте, представлены шестью новыми программами, сообщается в пресс-релизе организации.

Программа «Сет-дизайн и предметный стайлинг» научит принципам создания концепций предметных съемок для глянцевых журналов, веб-сайтов и оформления торговых витрин. Слушатели узнают, как с помощью фотографии или инсталляции передать ценности бренда, его суть и историю.

Авторская программа Кати Бочавар «Дизайн и архитектура выставочных пространств» обучит навыкам работы с различными площадками, разработке концепций выставок и выставочных пространств, даст представление о тенденциях в современном выставочном дизайне и архитектурном планировании выставок.

Программа 3D Fashion познакомит с принципами визуализации идей в 3D пространстве и научит основам трехмерного моделирования. Курс предназначен для выпускников творческих ВУЗов, дизайнеров одежды, product-дизайнеров, а также тех, кто интересуется технологиями 3D при создании одежды и аксессуаров.

Программа «Декорирование интерьера» предназначена для тех, кто хочет научиться создавать эстетически привлекательную интерьерную среду и управлять различными пространствами с помощью приемов декорирования. Основной акцент будет сделан на декоративное оформление интерьера.

«Дизайн-мышление» - практикум по применению инструментов дизайн-мышления для создания инновационных продуктов и решения бизнес-задач. Программа рассчитана на специалистов, которые хотят освоить метод Design Thinking по методологии Стэнфордского университета.

«Бренд-менеджмент» - квинтэссенция практически полезных знаний и навыков о построении успешных брендов и продуктов, а также тактическом и стратегическом управлении ими для создания добавленной стоимости, роста продаж, увеличения капитала бренда и повышения стоимости бизнеса.

Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.

Иллюстрация предоставлена БВШД.