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БВШД открывает набор на летние интенсивные курсы
17.05.2017 16:15
В этом году Британская высшая школа дизайна запускает 23 летних интенсива, сообщается в пресс-релизе организации.
Все интенсивы поделены между пятью основными направлениями деятельности школы: Мода и стиль, Бизнес и маркетинг, Коммуникационный дизайн, Визуальные искусства и Пространственный дизайн. Первые занятия начнутся 1 июля, а завершится программа 10 августа. С полным списком интенсивов можно ознакомиться на сайте БВШД.
Курсы, рассчитанные на начинающих слушателей, позволят освоить азы новой профессии и понять, стоит ли изучать ту или иную дисциплину на долгосрочных программах Британки, а интенсивы, предназначенные для состоявшихся специалистов, помогут достичь более высокого профессионального уровня, поработать с ведущими экспертами индустрии и реальными кейсами.
Записаться на интенсивы может любой желающий, но количество мест в группах ограничено. По итогам все слушатели получат сертификаты БВШД.
Полный список летних интенсивов БВШД:
Британская высшая школа дизайна основана в 2003 году для обучения и профессиональной подготовки российских студентов по международным стандартам. На сегодняшний день БВШД является одной из важнейших образовательных институций в России, специализирующейся на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей. Школа развивается на основе тесных партнерских связей с Университетом Хартфордшира (Великобритания). Ключевыми приоритетами в учебном процессе для БВШД являются максимальное погружение студентов в индустрию, обучение через реальные проекты и практика.
Иллюстрация предоставлена БВШД.
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