В этом году Британская высшая школа дизайна запускает 23 летних интенсива, сообщается в пресс-релизе организации.

Все интенсивы поделены между пятью основными направлениями деятельности школы: Мода и стиль, Бизнес и маркетинг, Коммуникационный дизайн, Визуальные искусства и Пространственный дизайн. Первые занятия начнутся 1 июля, а завершится программа 10 августа. С полным списком интенсивов можно ознакомиться на сайте БВШД.

Курсы, рассчитанные на начинающих слушателей, позволят освоить азы новой профессии и понять, стоит ли изучать ту или иную дисциплину на долгосрочных программах Британки, а интенсивы, предназначенные для состоявшихся специалистов, помогут достичь более высокого профессионального уровня, поработать с ведущими экспертами индустрии и реальными кейсами.

Записаться на интенсивы может любой желающий, но количество мест в группах ограничено. По итогам все слушатели получат сертификаты БВШД.

Полный список летних интенсивов БВШД:

UX & UI дизайн – 23-31июля

UX & UI: Продуктовый дизайн – 13-21 июля

Айдентика (фирменный стиль) – 2-5 августа

Визуальные коммуникации. Креативный практикум с Дмитрием Черногаевым – 23-31 июля

Визуальные коммуникации. Креативный практикум с Леонидом Славиным – 13-21 июля

Визуализация данных и основы инфографики – 2-5 августа

Дизайн диджитал-продукта – 2-5 августа

Основы современного искусства – 3-6 июля

Мультимедиа Арт – 8-11 июля

Иллюстрация – 13-21 июля

Fashion-бизнес. Баинг – 13-21 июля

Сервисный дизайн – 23-26 июля

Маркетинговая стратегия – 8-11 июля

Бренд-менеджмент – 13-21 июля

Event-маркетинг: организация и продвижение мероприятий – 3-6 июля

Ювелирный дизайн. Креативный практикум – 28-31 июля

Основы стайлинга – 1-4 июня

Основы дизайна интерьера – 8-11 июля

Декорирование интерьера – 13-16 июля

Дизайн жилых интерьеров – 18-21 июля

Дизайн общественных интерьеров – 23-26 июля

Промышленный дизайн – 2-10 августа

Дизайн мобильных приложений – 23-26 июля

Британская высшая школа дизайна основана в 2003 году для обучения и профессиональной подготовки российских студентов по международным стандартам. На сегодняшний день БВШД является одной из важнейших образовательных институций в России, специализирующейся на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей. Школа развивается на основе тесных партнерских связей с Университетом Хартфордшира (Великобритания). Ключевыми приоритетами в учебном процессе для БВШД являются максимальное погружение студентов в индустрию, обучение через реальные проекты и практика.

Иллюстрация предоставлена БВШД.