Занятия нового трехмесячного интенсива Creative Start для детей 12-16 лет начнутся в Британской высшей школе дизайна 6 марта, сообщают организаторы.

Куратором программы Creative Start выступает Евгения Казарновская.

Курс делится на три модуля, каждый из которых длится по одному месяцу. Во время первого ребята будут искать свободу в теле, мыслях, пространстве, рисунке. Они научатся создавать идеи, эскизировать их, работать с пространством, со шрифтами.



Второй модуль — это выдача инструментов для работы. Как снять видео и смонтировать его? Как написать рассказ с помощью фотографии? Как написать сценарий для клипа? Как работать со светом и звуком? Как использоваться свой голос и как выступать? Как сделать арт-инсталляцию?

Третий модуль — это проектная работа и работа в группе. Юные студенты объединятся в команды, чтобы совместно работать над финальными проектами, которые станут итогом всего обучения.



Учащиеся освоят программы Adope Photoshop и Adope Premier в объеме, необходимом для реализации их проектов. Кроме того, они научатся разбираться в основных видах визуального искусства, смогут создавать наброски и эскизировать свои идеи, придумывать и исследовать конкретную тему, выражать свои идеи с помощью различных материалов и 3D форм, смогут овладеть основами стоп-моушн анимации. Каждый студент освоит общепрофессиональные навыки, такие как выступление перед публикой, презентация своего проекта, работа в команде.



Примерно 25% дисциплин планируется проводить на английском языке, так как некоторые преподаватели являются иностранцами.

Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.

Фотография предоставлена БВШД.