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БВШД запускает интенсив для подростков Creative Start
27.02.2017 23:32
Занятия нового трехмесячного интенсива Creative Start для детей 12-16 лет начнутся в Британской высшей школе дизайна 6 марта, сообщают организаторы.
Куратором программы Creative Start выступает Евгения Казарновская.
Курс делится на три модуля, каждый из которых
длится по одному месяцу. Во время первого ребята будут искать свободу
в теле, мыслях, пространстве, рисунке. Они научатся создавать идеи,
эскизировать их, работать с пространством, со шрифтами.
Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.
Фотография предоставлена БВШД.
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