Студентов Британской высшей школы дизайна научат использовать современные 3D-технологии для создания fashion-продуктов, сообщатся в пресс-релизе организации.

Промышленный дизайн и дизайн одежды много лет являются традиционными для БВШД направлениями подготовки специалистов. Достижения студентов Школы ежегодно получают признание на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia и конкурсах промышленного дизайна (например, Lexus Design Awards). Экспертиза двух этих направлений легла в основу программы Интенсива PRO 3D Fashion.

Программа курса составлена таким образом, что студенты получат актуальные навыки на стыке сразу нескольких креативных направлений: 3D-дизайна,product-дизайна, fashion-дизайна, анализа модных трендов и других. Помимо этого, студенты узнают о механизмах и инструментах доведения концепции технологичного fashion-продукта до работающего бизнес-проекта.

Осваивать трехмерные технологии студенты будут с помощью 3D-принтеров, специального программного обеспечения, в котором научатся работать самостоятельно под руководством опытных дизайнеров.

Среди них – преподаватель курса BA (Hons) Product design и со-основатель студии промышленного дизайна VOSQ design Степан Пьяных, ведущий 3D-моделлер компании 3D Store Алла Антонова и другие.

За интеграцию с индустрией моды будут отвечать CEOY-Consulting, куратор программы Fashion Business БВШД Дарья Ядерная, со-основатель сервиса sharecloth.com Сергей Молявко и другие.

Обучение пройдет с марта по май 2017 года. Вступительные испытания не предусмотрены.

Британская высшая школа дизайна в Москве является одним из важнейших образовательных центров России, специализируясь на профессиональном образовании в сфере творческих отраслей и развиваясь на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных индустрий британского университета Хартфордшира.

Фотография предоставлена БВШД.