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БВШД запустила образовательный модуль по созданию деловой одежды для людей с инвалидностью

10.03.2017  01:25

БВШД совместно с проектом Bezgraniz Couture выпустят коллекцию деловой одежды для людей с инвалидностью, пишет «Тасс».

Британская высшая школа дизайна в конце февраля начала обучать студентов создавать одежду делового стиля для людей с ограниченными возможностями. Курс получил название Dressed for success. За два месяца учащиеся создадут прототипы деловой одежды для больных синдромом Дауна, ДЦП, ампутантов и инвалидов-колясочников. В последствии, разработки будут запущены в производство.

Обучение организовано совместно с проектом Bezgraniz Couture. К концу 2017 года планируется выпустить коллекцию одежды в среднем ценовом сегменте для людей с ограниченными возможностями. Реализовываться изделия будут через интернет в России и США.

Сообщается, что при разработке одежды студенты отступят от классического делового стиля - будут использовать вставки из трикотажа и новые технологичные ткани. 

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