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Бывшие работники фабрики «Спартак» пытаются отстоять право на собственность жилья

28.03.2017  06:44

В поселке «Спартак» Раменского района Подмосковья несколько десятков человек выселяют из бывшего общежития, передают «Вести-Москва». Работникам текстильной фабрики дали жилплощадь еще в 80-х годах 20 века, но предприятие обанкротилась, а новому хозяину дома они не нужны.

Бывшие работники фабрики пытаются отстоять право на собственность жилья, в которое они заселились еще в 80-е годы прошлого века. Как сотрудники текстильной фабрики они жили На сегодняшний день отстоять свои квартиры смогли лишь 11 семей. Остальные 44 продолжают суды. При этом в домах отсутствует свет, который отрезали.

«У нас есть решение арбитражного суда от 2009 года, в котором четко сказано, что компания «Релакс» (новый собственник) не обязана их обеспечивать благоприятными условиями для проживания в связи с тем, что статус данных граждан, проживающих там, не установлен», — говорит представитель компании-собственника здания Юлия Можаева.

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