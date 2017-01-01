Calvin Klein анонсировал новую кампанию Calvin Klein Underwear и Calvin Klein Jeans

Девизом новой кампании Calvin Klein стало «Our Family. #MyCalvins», сообщается в пресс-релизе бренда.

Фотограф кампании — Вилли Вандерперре. В первой части проекта популярная певица Соланж снялась вместе с Blood Orange, Келелой, солисткой Chairlift Каолайн Полачек и электронщиком Адамом Бейнбриджем под псевдонимом Kindness. Тема рекламной кампании не изменится до весны 2018 года — меняться будут лишь герои и истории.

Бренд выпускает диджитальную рекламную кампанию, продвигая всемирно известный тег # MyCalvins, впервые запущенный в 2014 году.

Кампания # MyCalvins максимизирует культурное явление «селфи», одна из целей — «использование влияния и существующего потребительского поведения для самовыражения».

Напомним, марка Calvin Klein появилась в Нью-Йорке в 1968 году, благодаря объединению усилий дизайнера Келвина Кляйна и его друга и бизнес-консультанта Барри Шварца. Предприятие начало свою историю с выпуска культового женского пальто модели бушлат, ставшим хитом 70-х, а также спортивной одежды и линии одежды сasual. В 70-х Келвин Кляйн произвел революцию в джинсовой индустрии, впервые предложив дизайнерские джинсы с собственным именем на заднем кармане, запуск которых до сих пор ассоциируется со скандально знаменитой рекламной кампанией с участием тринадцатилетней Брук Шилдс. Сегодня, спустя 45 лет бренд включает уже несколько линий. Основная — Calvin Klein. Calvin Klein Jeans — джинсовая линия бренда, представляющая одежду, обувь и аксессуары, более бюджетная. Calvin Klein Underwear — бренд дизайнерского белья, пляжной одежды и аксессуаров и одежда для дома и сна.

Фотография предоставлена компанией.