Главными героями весенней кампании Calvin Klein Underwear стали победители Оскара 2017 – актеры Махершала Али, Алекс Хибберт, Треванте Родес и Эштон Сандерс, сообщается в пресс-релизе бренда.

Кампания объединила 10 имиджей, созданных фотографом Вилли Вандерперре. Сстиль – Оливер Риццо.

«Это признание работы замечательных актеров, которые стараются донести нам нечто важное о том, что значит быть человеком», - комментирует Раф Симонс.

«Линия нижнего белья Calvin Klein Underwear была создана для того, чтобы подчеркивать мужественность; но игра актеров из фильма «Лунный свет» настолько глубоко нас тронула, что мы решили рассказать о мужественности иначе», - сказал Питер Мюлье.

Напомним, марка Calvin Klein появилась в Нью-Йорке в 1968 году, благодаря объединению усилий дизайнера Келвина Кляйна и его друга и бизнес-консультанта Барри Шварца. Предприятие начало свою историю с выпуска культового женского пальто модели бушлат, ставшим хитом 70-х, а также спортивной одежды и линии одежды сasual. В 70-х Келвин Кляйн произвел революцию в джинсовой индустрии, впервые предложив дизайнерские джинсы с собственным именем на заднем кармане, запуск которых до сих пор ассоциируется со скандально знаменитой рекламной кампанией с участием тринадцатилетней Брук Шилдс. Сегодня, спустя 45 лет бренд включает уже несколько линий. Основная — Calvin Klein. Calvin Klein Jeans — джинсовая линия бренда, представляющая одежду, обувь и аксессуары, более бюджетная. Calvin Klein Underwear — бренд дизайнерского белья, пляжной одежды и аксессуаров и одежда для дома и сна.

Фотографии предоставлены компанией.