19.01.2017 22:32

Пост креативного директора французского модного дома Carven достался бывшему дизайнеру Dior, пишет Buro 24/7.

С 1 февраля в должность креативного директора бренда Carven вступит дизайнер Серж Руфье. Он займется созданием коллекций женской одежды, аксессуаров и обуви. Его первой работой станет коллекция resort-2018.

Ранее швейцарец Серж Руфье возглавлял дизайн-бюро Dior вместе с Люси Мейер. Также в его портфолио занесено сотрудничество с Gérard Darel, Sonia Rykiel и Moschino.

Бывшие креативные директора Carven Адриан Кайядо и Алексис Марсьял покинули модный дом в октябре 2016 года. С тех пор должность оставалась вакантной.

Carven основан во Франции в 1945 году Кармен де Томмазо. В 1965 году в одежду марки одевали французских пилотов, стюардесс и работников аэропортов. В настоящее время Carven ориентирован на молодых девушек.