Датский бренд Casual Friday представил коллекцию сезона весна-лето 2017. Презентацию посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Бренд Casual Friday, известный коллекциями «для мужчин, знающих себе цену и выражающих стиль с помощью одежды», презентовал модели наступающего весенне-летнего сезона. За вдохновением датский бренд обратился к Нью-Йорку с его холодной красотой хромовых небоскребов и каменных зданий.

«Дизайнерам удалось избежать серого в одежде, удачно подобрав цвета, которые гармонично вписываются в пейзажи современного мегаполиса всевозможных оттенков серого», - комментируют коллекцию представители бренда. Основные цвета коллекции – белый, синий и черный – оттеняются свежими акцентами светло-розового и бежевого.

«Вся коллекция будто дышит прохладой, которой так не хватает в шумном и разогретом солнцем городе. Спасение от душной жары Casual Friday видит возле бассейна с бокалом освежающего напитка в руках или тишине тенистого парка, а на выходных можно сбежать на берег Атлантического океана, подальше от городской суеты», - сообщается в пресс-релизе марки.

В коллекцию вошли футболки, рубашки с короткими и длинными рукавами, с мелкими ненавязчивыми принтами или в тонкую полоску для создания большей непринужденности. Классические пиджаки и легкие куртки в стиле кэжуал, а также свободного кроя брюки, джинсы и шорты позволяют варьировать степень официальности внешнего вида по своему усмотрению. В Casual Friday предлагают, например, отправиться на расслабленную коктейльную вечеринку на крыше многоэтажки сразу после делового совещания. Собственно, такой посыл понятен уже из самого названия бренда, ведь пятница – любимый последний день рабочей недели.

Можно отметить, что в основе Casual Friday лежит все-таки создание total look. Многослойный деловой образ, созданный моделями из одной коллекции, трансформируется в вечерний или клубный. Коллекция ориентирована на мужчин, проявляющих внимание к деталям, умеющих сочетать различные элементы гардероба между собой.

Casual Friday – самостоятельная линейка датской марки Blend.

Фотографии предоставлены pr-службой бренда.