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Caterina Leman представила рождественскую капсульную коллекцию

28.12.2016  00:41

Швейцарский бренд Caterina Leman опубликовал лукбук рождественской коллекции, сообщает компания.

Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.

Фотографии предоставлены компанией.

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