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Caterina Leman презентовала новую весенне-летнюю коллекцию

02.02.2017  18:22

Швейцарский бренд Caterina Leman представил коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Pre-collection Caterina Leman предлагает платья и костюмы насыщенных цветов. При их создании дизайнеры бренда использовали классические силуэты и лаконичные линии в сочетании с модными акцентами, а также свежие оттенки бирюзы, нежный пепельно-розовый и яркий коралл в цветовой палитре.

Марка Caterina Leman родилась в Швейцарии в 70-х годах прошлого века. К середине 80-х Caterina Leman уже представляла две коллекции женской одежды в год, и уже тогда важное место в них занимал деловой костюм. Сегодня Caterina Leman — это полноценные сезонные коллекции, представленные в мультибрендовых и монобрендовых салонах в Швейцарии, Германии, Австрии, Дании, Польше и других странах. В России марка представлена в сети фирменных магазинов как в Москве, так и в других крупных городах.

Фотографии предоставлены компанией.

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