18.04.2017 01:24

В рамках образовательной игры «МастерГрад-4» «Чайковский текстиль» обучил школьников навыкам ткачества, сообщает пресс-служба компании.

Интерактивная образовательная игра «МастерГрад-4» прошла в городе Чайковский 8 апреля. Организатором мероприятия выступила районная администрация.

ГК «Чайковский текстиль» стала участником события, предложив школьникам овладеть навыками профессии ткача. В игровой форме детей вовлекли в процесс создания тканей, а также рассказали им подробно о данной специальности. Для ребят был подготовлен образовательный фильм и функционирующие мини-станки.

Школьники соткали по браслету-«фенечке» и за хорошую работу получили сувениры на память от компании «Чайковский текстиль».









За время работы мастерской около 100 ребят попробовали себя в роли ткача.

«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотография с сайта компании.