07.04.2017 21:36

Компания «Чайковский текстиль» оказала поддержку федеральному проекту «Гонка Героев», сообщает пресс-служба организации.

Компания «Чайковский текстиль» в марте 2017 года оказала поддержку при организации мероприятий федерального проекта «Гонка Героев».

«Гонка Героев» — командная военно-спортивная игра, представляющая собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.

За оказанное содействие предприятие «Чайковский текстиль» отмечено благодарностью организаторов.









«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотография с сайта компании.