Новости
НачалоНовости«Чайковский текстиль» поддержал «Гонку Героев»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

«Чайковский текстиль» поддержал «Гонку Героев»

07.04.2017  21:36

Компания «Чайковский текстиль» оказала поддержку федеральному проекту «Гонка Героев», сообщает пресс-служба организации.

Компания «Чайковский текстиль» в марте 2017 года оказала поддержку при организации мероприятий федерального проекта «Гонка Героев».

«Гонка Героев» — командная военно-спортивная игра, представляющая собой кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий.

За оказанное содействие предприятие «Чайковский текстиль» отмечено благодарностью организаторов.



«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотография с сайта компании.

Просмотров: 32
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1278 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте