16.05.2017 21:02

Компания «Татнефть» поблагодарила «Чайковский текстиль» за вклад в повышение безопасности труда, сообщает пресс-служба организации.

В рамках семинара компании «Татнефть» для руководителей и специалистов служб охраны труда, представителям предприятия «Чайковский текстиль» было вручено благодарственное письмо. В документе указано, что причиной послужило плодотворное сотрудничество и вклад в повышение безопасности труда и продвижение культуры охраны труда.

«Чайковский текстиль» на протяжении нескольких лет поставляет в «Татнефть» ткани для спецодежды сотрудников, чем способствует выполнению программы импортозамещения.









«Чайковский текстиль» — ведущий российский производитель тканей для спецодежды и униформы. В структуру холдинга входят комбинат по производству тканей, швейное производство, филиальная сеть в 18 городах России и четырех городах стран СНГ, два сервисно-логистических центра. Общая численность сотрудников составляет 1,4 тыс. человек. Комбинат занимает территорию 52 га.

Фотографии с сайта компании.