В преддверии выставки Baselworld 2017 Jaquet Droz представил новую модель часов с турбийоном Grande Seconde Tourbillon Mother-of-Pearl, сообщается в пресс-релизе компании.

При создании новой модели мастера часового дома обратились к перламутру. Особый эффект возникает благодаря контрасту переливающейся поверхности перламутра и розового золота, из которого изготовлен корпус диаметром 39 мм, инкрустированный бриллиантами классической огранки, а также накладное кольцо, окружающее циферблат, и раскладывающаяся застежка.

Корпус часов, закрепленный на ремешке из белого атласа, скрывает ротор из золота, украшенный белым перламутром, и мосты с веерообразным узором «женевские волны».

Модель Grande Seconde Tourbillon Mother-of-Pearl снабжена сложной функцией – турбийон, который защищает механизм от воздействия сил земного притяжения. Впервые в истории дома Jaquet Droz рожки анкерной вилки и спираль выполнены из кремния.

Модель обладает запасом хода 7 дней и выпущена ограниченной серией из 88 экземпляров.

Jaquet Droz — швейцарский часовой дом, основанный Пьером Жаном Дро в 1738 году. С эпохи Просвещения и по сей день марка бережно хранит свою историю, продолжая философию великого мастера. В центре культуры Jaquet Droz находится не только часовой механизм, но и облик часов. При создании циферблатов на заказ используются редкие минералы и породы дерева. Создание ограниченных серий (Numerus Clausus) остается краеугольным камнем часового производства Jaquet Droz.

Фотографии предоставлены компанией.