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Часовой завод «Ракета» открывает бутик в Париже

13.05.2017  00:17

Открытие бутика российских часов «Ракета» на Вандомской площади состоится 18 мая, сообщает пресс-служба компании.

Часовой бутик располагается неподалеку от знаменитого отеля Ritz, по соседству с бутиками Chanel, Dior, Louis Vuitton, Cartier и другими. «Ракета» - единственный бренд России, который представлен в этом эксклюзивном районе.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Фотография предоставлена компанией.

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