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Часовой завод «Ракета» представил коллаборацию со звездами Большого театра

10.02.2017  17:47

В честь совместного проекта с «Ракетой» Артем Овчаренко и Анна Тихомирова приняли участие в съемках рекламного ролика для новых моделей часов «Ракета-Премьер» и «Ракета-Балерина», сообщается в пресс-релизе компании.

Процесс съемок начался в декабре, а монтаж отснятого материала идет до сих пор.

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина. Это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от А до Я, включая спираль и баланс.

Видео предоставлено компанией.

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