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Частная швейная мастерская в Сочи сильно пострадала при пожаре

23.07.2017  15:41

В результате пожара в Сочи, охватившего более 100 кв. м, пострадали швейная мастерская и жилой дом, сообщает «Интерфакс-Юг».

В четверг, 20 июня, в Сочи случился пожар в Теневом переулке. По адресу располагалась швейная мастерская и жилой дом. Огонь возник в 22.30 и на его тушение ушло около двух часов.

Отмечается, что пожар начался в швейной мастерской, а затем перекинулся на жилые помещения, где взорвались газовые баллоны.

«В огне сгорели частная швейная мастерская и жилой дом, пострадавших нет», - прокомментировал ситуацию представитель МЧС.

Площадь пожара составила более 100 кв. м. Причины происшествия устанавливаются.

 

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