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Частная швейная мастерская в Сочи сильно пострадала при пожаре
23.07.2017 15:41
В результате пожара в
Сочи, охватившего более 100 кв. м, пострадали швейная мастерская и жилой дом,
сообщает «Интерфакс-Юг».
В четверг, 20 июня, в Сочи случился пожар в Теневом
переулке. По адресу располагалась швейная мастерская и жилой дом. Огонь возник
в 22.30 и на его тушение ушло около двух часов.
Отмечается, что пожар начался в швейной мастерской, а затем
перекинулся на жилые помещения, где взорвались газовые баллоны.
«В огне сгорели частная швейная мастерская и жилой дом,
пострадавших нет», - прокомментировал ситуацию представитель МЧС.
Площадь пожара составила более 100 кв. м. Причины
происшествия устанавливаются.
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