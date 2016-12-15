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Часы Octo Finissimo Minute Repeater от Bvlgari получили признание в России

16.12.2016  17:31

Модель Octo Finissimo Minute Repeater получила награду от журнала «Robb Report Россия», а также Московского часового гран-при «Часы в России» 2016 года, сообщается в пресс-релизе компании.

В начале декабря журнал Robb Report Россия присудил награду в категории «Лучшие ультратонкие часы» модели Octo Finissimo Minute Repeater, а незадолго до того, самый тонкий в мире минутный репетир был назван лучшим в номинациях «Сложные часы» и «Сложные часы года (выбор публики)» на церемонии объявления победителей Московского часового гран-при «Часы в России» 2016 года, где также победили часы Serpenti Spiga, которые стали лучшими в категории «Женские часы года (выбор публики)».

Bvlgari — итальянский ювелирный бренд, основанный греческим эмигрантом Сотириосом Булгари в 1884 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших в мире производителей предметов роскоши. Первый магазин Bvlgari был основан сыном Сотириуса в 1905 году, а в 1970 году появились магазин в Нью-Йорке, Париже, Женеве и Монте-Карло.

Фотографии предоставлены компанией.

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