17.02.2017 07:46

Челябинская швейная фабрика «Пеплос» будет выпускать в Чебаркуле мужские и детские сорочки. Как сообщает «Интерфакс-Урал», предприятие ввело в эксплуатацию производство мужских и детских сорочек мощностью 250 тыс. штук в год.

Мощность нового производства составит 250 тыс. штук сорочек в год, будет создано около 100 дополнительных рабочих мест. Для организации собственного пошива сорочек были увеличены мощности - приобретено новое швейное оборудование на сумму порядка 15 млн рублей.

В пресс-службе «Пеплоса» отметили, что прежде фабрика не шила сорочки, поскольку проще было покупать готовые изделия, однако из-за изменений курса доллара изготавливать сорочки самостоятельно стало выгоднее.