22.12.2016 07:08

В челябинском объединении «Деловой России» состоялся бизнес-завтрак для предпринимателей, главной темой которого стало развитие легкой промышленности на Южном Урале.

Как говорится в сообщении организации, основной темой встречи стало обсуждение создания кластера легкой промышленности, который намерены создать в области. По словам инициатора создания кластера, руководителя профильного комитета челябинского отделения «Деловой России» Сергея Сиренко, выгода для бизнеса заключается в том, что в рамках кластера можно получать субсидии, которые в отдельных случаях способны покрыть до 30% затрат. Согласно постановлению № 41 Минпромторга, существует возможность получить субсидирование в размере 50% на реализацию совместных кластерных проектов.

Как подчеркивают в «Деловой России», участники встречи — руководители предприятий легкой промышленности — поддержали идею кооперации с энтузиазмом. Многие из них готовы вступить в кластер «хоть сейчас».

По словам генерального директора Центра кластерного развития Челябинской области Виктории Боос, чтобы создать кластер, в нем должны принять участие как минимум десять юридических лиц, а одно из них обязательно должно быть учебным заведением.

Однако, это будет оправдано, полагает чиновница, так как кластер позволит создать бренд, а, значит, увеличатся возможности компаний по продвижению продукции, так как их продукция будет продвигаться совместно. «Это дает куда больше возможностей, чем продвижение каждого предприятия по отдельности. Создание промышленного кластера говорит об определенном уровне локализации в регионе. Центр развития промышленного кластера занимается не только документами для привлечения поддержки, но и маркетингом, продвижением таких кластеров, — объяснила Виктория Боос. — Финансовая поддержка — не главное. Главное — поддержка в продвижении на рынок, создание «сильной команды» для реализации проектов».

Кроме того, по словам экспертов, уже сейчас есть инструменты для привлечения недорогих кредитов под 5–10% годовых, а отрасли требуются, прежде всего, «дешевые деньги».