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Челябинское протезно-ортопедическое предприятие накажут за махинации с обувью для инвалидов

03.08.2017  07:19

Челябинское протезно-ортопедическое предприятие предоставило подложные документы региональному министерству соцотношений о выполнении заказа на пошив ортопедической обуви для инвалидов, пишет «Челябинск сегодня».

Фактически речь идет о махинациях при выполнении государственного контракта на поставку сложной ортопедической обуви для инвалидов, в связи с чем МВД Челябинска уже возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее вскрылся факт того, что сотрудники предприятия предоставили в министерство подложные документы о выполнении заказа, благодаря чему они получили оплату в размере 32 млн рублей, но оказалось, что стоимость обуви была завышена в разы, а инвалиды получали не сложную ортопедическую обувь.

«Согласно проведенным экспертизам, изготовленная и выданная гражданам обувь не является сложной ортопедической обувью. Стоимость одной пары обуви в среднем завышена на 8,9 тысячи рублей, или 30,1 млн рублей, при условии, что в рамках исполнения государственных контрактов требовалось изготовить сложную ортопедическую обувь и обувь на протез в количестве 3386 пар» — сообщили в прокуратуре региона. Экспертиза только трех выданных пар обуви показала, что стоимость одной пары на деле может варьироваться от 1000 до 2600 рублей, а на бумаге эта цифра достигала 11,3 тысячи рублей. 

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