04.08.2017 23:09

Мэр Рассказово в Тамбовской области посетил строительную площадку будущей текстильной школы, сообщает пресс-служба администрации города.

Алексей Колмаков, глава Рассказово, провел выездное совещание на строительной площадке будущей школы. Планируется, что учреждение будет иметь текстильный профиль. Уже через год, 1 сентября, заведение примет первых учащихся. Школа рассчитана на 900 человек.

В настоящий момент строительство идет согласно срокам, указанным в контракте. Начата кладка стен.