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Через год в Рассказово начнет работу школа текстильного профиля
04.08.2017 23:09
Мэр Рассказово в Тамбовской области посетил строительную площадку будущей текстильной школы, сообщает пресс-служба администрации города.
Алексей Колмаков, глава Рассказово, провел выездное совещание на строительной площадке будущей школы. Планируется, что учреждение будет иметь текстильный профиль. Уже через год, 1 сентября, заведение примет первых учащихся. Школа рассчитана на 900 человек.
В настоящий момент строительство идет согласно срокам, указанным в контракте. Начата кладка стен.
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