22.05.2017 20:04

По итогам прошлого финансового года чистая прибыль китайской компании Alibaba Group составила 6,35 млрд долларов, сообщает пресс-служба организации.

Alibaba Group опубликовала финансовый отчет по 4-му кварталу и общим итогам прошлого финансового года, завершившегося 31 марта. Согласно предоставленным данным выручка компании с января по март составила 38,58 млрд юаней(5,6 млрд долларов), а за год в целом – 158,27 млрд юаней (22,99 млрд долларов). В 2016 году эти показатели составляли 24,18 млрд юаней и 101,14 млрд юаней соответственно.

Чистая прибыль китайской компании за 12 месяцев,приходящаяся на акционеров, наоборот снизилась. В 2016 году она достигала 71,46 млрд юаней, а в 2017 году не превысила 43,68 млрд юаней (6,35 млрд долларов).

Alibaba Group - китайская публичная компания, владелец портала Alibaba.com. Организация основана в 1999 году в Ханчжоу. Основными видами деятельности компании являются торговые операции по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.