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Чистая прибыль компании Hermes в 2016 году составила 1,1 млрд евро

23.03.2017  17:33

Французский дом моды Hermes в 2016 году получил 1,1 млрд евро чистой прибыли, что на 13,2% больше прошлогоднего показателя, пишет «Интерфакс».

Согласно финансовой отчетности, опубликованной компанией Hermes, в 2016 году чистая прибыль модного дома выросла на 13,2%, достигнув суммы в 1,1 млрд евро. Операционная прибыль при этом повысилась на 10%, до 1,7 млрд евро. Годовая выручка бренда составила 5,2 млрд евро.

Наиболее значительно продажи Hermes выросли в Японии – на 21%. В остальных странах Азии – на 5%.

В Европе, а также странах Северной и Южной Америки выручка компании увеличилась одинаково – на 6%.

По видам продаваемой продукции, рост выручки распределился следующим образом:

- кожгалантерея выросла на 14%;

- одежда и аксессуары без изменений;

- парфюмерная продукция выросла на 8,5%;

- текстильные и шелковые изделия снизилась на 1%;

- часы снизилась на 3%.

Hermès International S.A. — французский Дом высокой моды, основанный в 1837 году, сегодня специализируется на изделиях из кожи, аксессуарах, парфюмерии, предметах роскоши и готовой одежды.

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