20.05.2017 01:50

Компания Richemont отчиталась о результатах завершившегося финансового года. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль организации упала на 46%, сообщает RNS.

Швейцарская компании Richemont опубликовала результаты за прошлый финансовый год. В отчете указано, что чистая прибыль владельца брендов Cartier, Van Cleef & Arpels и Montblanc снизилась до 1,2 млрд евро (на 46%). При этом выручка изменилась не так значительно - на 4% в сторону уменьшения, составив 10,6 млрд евро.

В Китае, Корее, Великобритании и США продажи остались на прежнем уровне, а в Гонконге и Франции - упали. В оптовом сегменте зафиксировано снижение на 14% из-за слабых продаж часов. Также за период было закрыто 38 бутиков.

Компании Richemont принадлежат ведущие интернациональные бренды, или Дома, которые управляются независимо друг от друга. Компания оперирует в четырех категориях: Ювелирные дома (Cartier, Van Cleef & Arpels); Часы (A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, JaegerLeCoultre, Officine Panerai, Piaget, Roger Dubuis and Vacheron Constantin, Ralph Lauren Watch); Дом Montblanc Maison и Прочее (Alfred Dunhill, Chloé, Lancel and Net-a-Porter, а также другие меньшие Дома и компании по производству деталей для часов).