24.04.2017 17:06

Компания «Свитанак» завершила 2016 год с чистой прибылью в размере 5,51 млн белорусских рублей, сообщает пресс-служба организации.

Согласно финансовой отчетности, опубликованной компанией «Свитанак», организация в 2016 году выручила на продажах товаров и услуг 57,29 млн белорусских руб. Это на 15,76 млн белорусских руб. больше показателя 2015 года. Валовая прибыль компании в прошлом году составила 21,22 млн белорусских руб., против 11,76 млн белорусских руб. годом ранее.

Чистая прибыль «Свитанак» также возросла. Если в 2015 году компания показала убыток в 1,96 млн белорусских руб., то в 2016 году показатель изменил свой знак на положительный и достиг 5,51 млн белорусских руб.

«Свитанак» является крупнейшим предприятием трикотажной отрасли легкой промышленности Белоруссии. Основан в 1975 году, акционирован в 1994-м. Производит трикотажное белье и верхний трикотаж для детей и взрослых. Ежемесячно выпускает около 500 моделей. Ассортимент обновляется приблизительно на 70% в год. На предприятии работают около трех тыс. человек.