02.04.2017 16:16

Согласно отчету за 2016 год, чистая прибыль орловской трикотажной фабрики «Гамма» сократилась на 4,2%, сообщает компания.

Орловская трикотажная фабрика «Гамма» опубликовала отчет о результатах финансовой деятельности за 2016 год. В документе указано, что чистая прибыль компании сократилась на 4,2% с 26,8 млн руб. в 2015 году до 25,7 млн руб. в прошлом году.

Выручка организации при этом выросла с 758,26 млн руб. до 801,28 млн руб., т.е. на 5,7%.

Прибыль от продаж в 2016 году составила 39,08 млн руб., а в 2015 году она не превышала 31,61 млн руб.

Фабрика «Гамма» начинала свое существование как Орловская ордена «Знак почета» трикотажная фабрика в 1934 году. Выпускает чулочно-носочные изделия мужского, женского и детского ассортимента. Является лауреатом программы «100 лучших товаров России».