30.05.2017 20:12

Ежегодное собрание членов ассоциаций АИДТ и НАИР состоится в первый день работы выставки «Мультимир», сообщает пресс-служба организации.

Завтра, 31 мая, состоится ежегодное собрание членов ассоциаций АИДТ и НАИР. Их встреча пройдет в рамках выставки «Мультимир», которая посвящена новинкам мира анимации и индустрии детских товаров.

Место проведения: г. Москва, ул. Проспект Мира 119, ВВЦ, павильон 75, конференц-зал выставки «Мультимир», 2 этаж. Регистрация участников собрания начнется в 14:30.

Вход на территорию павильона 75 и выставки «Мультимир» осуществляется по списку на входе VIP, обозначенном указателем, с логотипами АИДТ и НАИР.

Напомним, что на собрании обсудят организационные вопросы, представят отчет о деятельности АИДТ за 2016 год, составят план дальнейшей работы, вручат отраслевые награды. Кроме того, в рамках встречи будет утвержден новый устав ассоциации.

АИДТ — некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продажи товаров и услуг для детей, создана для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства. АИДТ является инициатором разработки и официальным партнером реализации государственной программы «Стратегия развития индустрии детских товаров» и плана по ее реализации до 2020 года в России, подпрограммы «Индустрия детских товаров» государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» правительства РФ.