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Choupette принял участие в детском показе Eventail Kids
20.12.2016 21:49
ТМ Choupette представил коллекцию «Церемония» на показе Eventail Kids в Москве, сообщает пресс-служба компании.
Бренд Choupette принял участие во всероссийском модном детском показе Eventail Kids. Примечательно, что в мероприятии были задействованы не профессиональные модели.
Событие проходило в Москве, в зале торжеств «Манон», рядом с Домом правительства РФ. Choupette продемонстрировал новую коллекцию «Церемония» 2016/17.
«Мы рады были представить именно в таком роскошном шоу нашу новогоднюю капсулу»,— прокомментировала показ директор по развитию ТМ Choupette Анастасия Василькова.
Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.
Фотография с сайта компании.
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