20.12.2016 21:49

ТМ Choupette представил коллекцию «Церемония» на показе Eventail Kids в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Бренд Choupette принял участие во всероссийском модном детском показе Eventail Kids. Примечательно, что в мероприятии были задействованы не профессиональные модели.

Событие проходило в Москве, в зале торжеств «Манон», рядом с Домом правительства РФ. Choupette продемонстрировал новую коллекцию «Церемония» 2016/17.

«Мы рады были представить именно в таком роскошном шоу нашу новогоднюю капсулу»,— прокомментировала показ директор по развитию ТМ Choupette Анастасия Василькова.









Марка Choupette производится в России. Компания специализируется на нарядной и повседневной одежде премиум-класса для детей от 0 до 8 лет, а также школьной форме для детей до 14 лет.

Фотография с сайта компании.