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Claire's и Мария Вэй выпустили совместную коллекцию украшений и аксессуаров

20.02.2017  14:47

Международный бренд бижутерии и аксессуаров Claire's представил коллаборацию с модным видео-блогером Марией Вэй, сообщается в пресс-релизе компании.

Уже этой весной будет представлена лимитированная коллекция, совместный каталог украшений и аксессуаров, а также специальный значок для всех любителей Claire's.

Мария Вэй о коллаборации: «Я была рада принять участие в проекте Claire’s. Мне кажется, что Claire’s – это как подружка, которая поможет тебе выглядеть круто в любой ситуации. Мне особенно нравится, что этот бренд идеально подходит для таких девушек как я: молодых и активных. И это супер, ведь сезон Весна-Лето 2017 будет очень ярким, очень девичьим и романтичным. А его основные тенденции: все оттенки розового, глиттер, пушистые брелоки, разноцветные чехлы на клавиатуру, множество разнообразных украшений одновременно, – все это очень в духе Claire's. И, конечно, всех поклонников спорта и настоящих BFF ждут приятные сюрпризы!».

Коллекция, разработанная совместно с Марией, появится во всех магазинах марки в апреле 2017 года.

Бренд Claire's известен лимитированными коллекциями и коллаборациями со знаменитостями: Кэти Перри, Джастин Бибер и The Vamps уже выпустили совместные коллекции с брендом. В коллекциях Claire’s представлены аксессуары с такими персонажами как The cat Pusheen, Hello Kitty и Minions.

Фотография предоставлена компанией.

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