31.01.2017 07:12

Дагестан намерен возрождать традиции национальной кайтагской вышивки, сообщает министерство по туризму и народным промыслам республики.

Этим, в частности, занимается центр традиционной культуры «Кайтаг». По словам директора центра Зубайдат Гасановой, вышивки создаются к любому случаю, это может быть свадьба, рождение ребенка или церемония погребения. Узоры к каждому из случаев уникальны и их нельзя смешивать.

«Символичен каждый узор и цвет нити, к примеру белый – цвет чистоты, красный – символ радости, желтый символизирует теплоту и солнечный свет. Дерево – пожелание долголетия, конь – удачная охота», – рассказывает она.

Примеры вышивки пополняют частные и музейные коллекции. Текстиль представлен и в российских собраниях Государственного исторического музея и Эрмитажа.