Дарья Черныш: CJF Детский подиум – скорее бизнес-сотрудничество, чем просто представление коллекций

В рамках выставки «CJF – Детская мода-2017. Весна» прошли показы проекта Детский подиум, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Детский подиум – ключевое мероприятие выставки «CJF – Детская мода-2017. Весна». Он проходит ежедневно и демонстрирует коллекции одежды грядущих сезонов. Для юных моделей это мероприятие – отличная тренировка профессиональных качеств.

Директор модельного агентства Top Secret Kids Дарья Черныш говорит, что на Подиум приходят магазины, компании, байеры, чтобы выбрать коллекции на будущий сезон и представлять их в своих магазинах. Поэтому Подиум – скорее бизнес-сотрудничество, чем просто представление коллекций.

«Мы уже шестой раз сотрудничаем с «Экспоцентром», – сказала Дарья Черныш. – Наше модельное агентство является официальным партнером проекта СJF Детский подиум. От раза к разу число коллекций растет. Они становятся интереснее, насыщеннее. Растет интерес и к отдельным маркам. У нас уже есть постоянные партнеры, такие как Sweet Berry, «Акула», «Фантазеры», которые из сезона в сезон путешествуют вместе с нами со своими последними коллекциями. Кроме того, в этом сезоне появились новые марки, которые раньше не участвовали в проекте. Интерес к мероприятию сильно вырос. Это видно как по количеству коллекций, так и по уровню представленных марок и брендов».

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».