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Дарья Соловьева стала лицом бренда Bella Potemkina

03.05.2017  10:50

Дизайнер Белла Потемкина выбрала Дарью Соловьеву в качестве лица своего бренда, сообщает pr-менеджер модели.

В свои неполные 23 года Дарья Соловьева имеет в своем активе публикации в Officel и Tatler.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотография предоставлена pr-менеджером модели.

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