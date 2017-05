Дизайнер Белла Потемкина выбрала Дарью Соловьеву в качестве лица своего бренда, сообщает pr-менеджер модели.

В свои неполные 23 года Дарья Соловьева имеет в своем активе публикации в Officel и Tatler.

Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.

Фотография предоставлена pr-менеджером модели.