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Дарья Соловьева стала лицом бренда Bella Potemkina
03.05.2017 10:50
Дизайнер Белла Потемкина выбрала Дарью Соловьеву в качестве лица своего бренда, сообщает pr-менеджер модели.
В свои неполные 23 года Дарья Соловьева имеет в своем активе публикации в Officel и Tatler.
Бренд Bella Potemkina был основан в 2010 году Беллой Потемкиной, закончившей отделение хореографии в Академии искусств. Дополнительное образование дизайнер получила в The School of Art and Design в Нью-Йорке. Поклонницами бренда стали: Пэрис Хилтон, телеведущие — Аврора и Лера Кудрявцева, певицы — Саша Савельева, Татьяна Котова, Анастасия Стоцкая, Анастасия Осипова, актрисы театра и кино — Наталья Рудова, Анастасия Макеева.
Фотография предоставлена pr-менеджером модели.
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