Датский ритейлер JYSК расширяет сеть своих магазинов на Украине

14.11.2017 11:37

Датский ритейлер JYSК, который занимается продажей товаров для дома, намерен до конца 2018 года открыть в стране 12 новых магазинов, сообщил исполнительный директор JYSК на Украине Евгений Иваница.

JYSК — международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома (мебель для дома, товары для сна, домашний текстиль), а также декоративные предметы интерьера. На Украине представлена с 2004 года.

По данным пресс-службы JYSК, новый магазин компании открылся 9 ноября в броварском торгово-развлекательном центре "Терминал" и стал уже 36-м магазином сети на Украине.