Новый обувной магазин Deichmann открылся в тверском «Торговом парке № 1», сообщается в пресс-релизе компании.

В магазине представлены актуальные модели зимней коллекции, разработанной командой дизайнеров Deichmann, а также спортивные линейки собственных брендов сети и созданные специально для Deichmann линии сникерсов от партнеров сети — брендов Nike, Adidas, Puma и Fila.

Девушек ждут шнурованные ботфорты из замши, ботинки с меховой отделкой, а также луноходы, украшенные пайетками. Мужчинам предложат классику в духе Suits, утепленные кроссовки и массивные альпинистские модели на объемной подошве — специально для зимнего отдыха в горах. Отдельного упоминания заслуживает детская коллекция, в частности, линия обуви Elefanten, разработанная совместно с ведущими европейскими врачами-педиатрами.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», а в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега».

Фотография предоставлена компанией.