В «роковую» капсулу немецкого обувного бренда вошли ботинки с высоким и низким голенищем, на ремешках и шнуровке, из натуральной и эко-кожи, а также замши, сообщается в пресс-релизе компании.

В этом сезоне дизайнеры Deichmann вдохновляются иконами музыкального мира 80-90-х годов: в новой капсульной коллекции европейского бренда - исключительно дерзкие ботинки в стилях рок-шик и гранж. Снова на пике популярности оказалась массивная обувь на грубой подошве, кожа, обилие металлических деталей, ремешков и заклепок. В «роковой» линии Deichmann присутствуют как модели на дождливую осеннюю погоду, так и варианты на толстой подошве с протектором на теплую зиму.

Характерные представители капсулы – тяжелые ботинки из нетипичного для рок-н-ролльной обуви нубука и эко-кожи с аппликациями в милитари-стилистике.

Сегодня сеть Deichmann – это 3800 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая Дача», «РИО» Севастопольский, «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов Парк» и «Красный Кит», в Санкт-Петербурге – в ТЦ «Жемчужная плаза», «Атмосфера», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Нижнем Новгороде – в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега», в Казани – ТРК «Парк Хаус», в Твери – в «Торговом парке №1» и в Краснодаре – в ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» и Мегамолле «Красная площадь».

Фотографии предоставлены компанией.