03.10.2017 06:52

Представители текстильной отрасли Владимира посетили предприятия Бухары для определения сфер сотрудничества в бизнесе. В частности, владимирцы посетили текстильные предприятия города.

Столицу владимирской области представляли заместитель председателя совета народных депутатов Лариса Пышонина, председатель комитета по жизнеобеспечению города СНД Николай Толбухин, депутат Дмитрий Чижов, предприниматель Олег Лепилов. Возглавила делегацию глава города Ольга Деева.

Как говорится в сообщении официального сайта органов местного самоуправления Владимира, у Узбекистана есть намерение принять участие во Владимирской рождественской ярмарке, чтобы представить владимирцам свои товары.

В ходе поездки был подписан меморандум о сотрудничестве двух сторон. Ранее хакимы (главы исполнительных ветвей власти) Бухарской области и Бухары обратились во Владимир с предложением наладить культурные и торговые связи.