10.03.2017 00:31

«Моготекс» планирует производить форму для силовых ведомств Грузии, сообщает пресс-служба Могилевского областного исполнительного комитета.

Во время визита делегации МВД Грузии в Белоруссию достигнуты предварительные договоренности с «Моготекс» о возобновлении сотрудничества. Гостям были продемонстрированы образцы тканей, форменного обмундирования и специальной одежды.

«Грузинские правоохранители дали высокую оценку качеству нашей продукции. Мы договорились о налаживании долгосрочного сотрудничества - как в плане поставки наших специальных тканей и форменной одежды в Грузию, так и возможности создания в перспективе совместного производства по пошиву в Грузии форменной одежды по технологиям и из тканей нашего предприятия», - рассказал гендиректор «Моготекс» Виктор Матиевич.

На предприятии в настоящий момент планируется рабочая поездка в Грузию для проведения переговоров и заключения контрактов.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.