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Делегацию из Китая заинтересовал детский ассортимент белорусской компании «Полесье»

10.05.2017  21:34

Китайская делегация посетила пинскую фабрику «Полесье», где ознакомилась с производимым ассортиментом, сообщает пресс-служба компании.

В начале мая на пинском предприятии «Полесье» побывала делегация из Китая. Гостям устроили экскурсию по производству и ознакомили их с возможностями фабрики.

В фирменном магазине «Полесье» представители китайской стороны проявили интерес к детскому ассортименту дошкольного возраста. Ведутся переговоры по сотрудничеству в этом направлении.



Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

Фотография с сайта компании.

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