Новости
НачалоНовости«Деленка» планирует установить мелкооптовые наценки
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

«Деленка» планирует установить мелкооптовые наценки

15.03.2017  23:18

В зависимости от объема заказа на сайте «Деленка» будут меняться мелкооптовые наценки, сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время на ресурсе «Деленка», реализующем детскую обувь мелким оптом, будет внедрен проект наценок. В зависимости от объема закупки будет использоваться понижающий, либо повышающий коэффициент.

Так, при отгрузке в 5 пар обуви цена будет несколько выше, чем при норме в 10 пар. Однако оптовая выгода сохранится. Предложение может быть интересно владельцам складов с небольшим ассортиментом и начинающим организаторам совместных покупок.

При наличии в заказе 20-30 моделей (точная цифра определяется) будет использована пониженная наценка. Стоимость пары обуви будет ниже текущих цен на ресурсе «Деленка». Предложение ориентировано на владельцев небольших розничных магазинов, а также организаторов совместных покупок с большой базой клиентов.

«Уверена, что новый проект позволит расширить целевую аудиторию «Деленки», оживить торговлю небольших складов и увеличить продажи всех участников проекта», - отметила администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Мила Бородина.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».  

Просмотров: 53
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1262 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте