15.03.2017 23:18

В зависимости от объема заказа на сайте «Деленка» будут меняться мелкооптовые наценки, сообщает пресс-служба компании.

В ближайшее время на ресурсе «Деленка», реализующем детскую обувь мелким оптом, будет внедрен проект наценок. В зависимости от объема закупки будет использоваться понижающий, либо повышающий коэффициент.

Так, при отгрузке в 5 пар обуви цена будет несколько выше, чем при норме в 10 пар. Однако оптовая выгода сохранится. Предложение может быть интересно владельцам складов с небольшим ассортиментом и начинающим организаторам совместных покупок.

При наличии в заказе 20-30 моделей (точная цифра определяется) будет использована пониженная наценка. Стоимость пары обуви будет ниже текущих цен на ресурсе «Деленка». Предложение ориентировано на владельцев небольших розничных магазинов, а также организаторов совместных покупок с большой базой клиентов.

«Уверена, что новый проект позволит расширить целевую аудиторию «Деленки», оживить торговлю небольших складов и увеличить продажи всех участников проекта», - отметила администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Мила Бородина.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».