29.03.2017 21:33

Интернет-магазин детской обуви мелким оптом «Деленка» презентовал свои услуги на выставке Shoesstar в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба компании.

Выставка Shoesstar прошла в Екатеринбурге с 5 по 7 марта. На мероприятии демонстрировались обувь, сумки, зонты и средства по уходу из 15 стран мира: Германии, Швейцарии, Китая, Польши, Турции, Финляндии, Франции, Португалии, Испании, Индии, Италии, Бразилии, Белоруссии, Узбекистана и России.

Компания «Деленка» представила в рамках выставки свои услуги – а именно площадку под реализацию детской обуви мелким оптом.

«Мы были чуть ли не единственными, кто знакомил гостей выставки не с товаром, а с услугой и заметно выделялись в общей концепции стендов-витрин с продукцией. Расположение рядом с зоной кофе-брейка также сыграло нам на пользу, обеспечив непрерывный трафик посетителей мероприятия. В итоге мы раздали все 100 флаеров, заготовленных для выставки, и рассказали их обладателям основные преимущества участия в проекте «Деленка». Пообщались с производителями детской обуви, марки которых еще не представлены на нашей онлайн-витрине и получили новый опыт, новые идеи. Спасибо организаторам выставки за такую возможность», - прокомментировала итоги администратор интернет-магазина «Деленка» Мила Бородина.

IX Международная выставка обуви и кожгалантереи Shoesstar проводится в формате В2В. Участие в событии принимают обувные байеры Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Пермского края, республики Башкирия, а так же ХМАО и ЯНАО. По данным регистрации, выставку посетили представители 197 компаний.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».