09.12.2016 13:43

Представители «Деленки» побывали на конференции для владельцев интернет-бизнеса Online Business Russia, говорится в сообщении компании.

Мероприятие проходило в конце ноября в «Ельцин-центре». В рамках конференции обсуждались пути снижения затрат на привлечение клиентов, новые каналы продвижения, вопросы создания и развития интернет-магазина, повышение эффективности всех бизнес-процессов, включая работу с клиентами, логистику, финансовые и юридические аспекты и многое другое.

«Наибольшее впечатление произвело выступление владельца сети «Норд» и «Магнум» Ильи Борзенкова на тему «Принципы управления Retail-бизнесом. Особенности e-commerce», в рамках которого было рассказано о целевой аудитории интернет-магазинов, большой роли пункта выдачи заказов рядом с домом и критериях выбора места покупки. Я полностью согласна с Ильей в том, что покупатель ищет там, где удобнее, что эра разделения на оффлайн и онлайн-покупателя завершилась. Границы стираются. Появился, так называемый, омниченелл-покупатель. Согласна и с тем, что лояльность клиентов — это очень условный показатель, на который не всегда можно опираться в выборе стратегии развития интернет-магазина. Часто решение о покупке принимается, исходя из конкретной ситуации, без оглядки на предыдущий опыт. Так же получила подтверждение мысль, что для продвижения и развития интернет-проекта в других регионах России и странах ближнего зарубежья необходимо его адаптировать и изменять в соответствии с конкретными условиями. Главное на подобных мероприятиях — это неформальное общение с коллегами и понимание, что мы развиваем наши проекты в правильном направлении. Это становится очевидно, когда то, о чем говорят мы уже активно внедряем», — рассказала администратор интернет-магазина «Деленка» Мила Бородина.

«Деленка» — это интернет-сеть мультибрендовых мелкооптовых складов детской обуви. Запущен в 2015 году компанией «Мила» — обувь оптом».

Компания «Мила» входит в тройку крупнейших игроков обувного рынка в Уральском федеральном округе и является лидером по оптовой торговле детской обувью. Занимается оптовыми поставками обуви в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в ХМАО и на Ямале. Оборот компании составляет порядка 315 млн рублей. Главное направление работы компании «Мила» — продажа обуви оптом: мужская и женская обувь, детская обувь, спортивная обувь, обувь для активного отдыха, летняя, зимняя и демисезонная обувь. В число торговых марок компании входит обувь марок «Котофей», «Топ-топ», «Зебра», а также спортивная обувь Anta и WBL.